Kurz nach Mitternacht ging am Sonntag die Meldung bei der Polizei Dornbirn ein, dass Autos im Bereich des Messeparkplatzes driften würden. Als die Streife vor Ort ankam, erwischen sie dabei auch gleich einen BMW-Fahrer, so die Polizei. Die Beamten machten das Blaulicht an, darauf flüchtete der Fahrer.

Der Lenker beschleunigte, schaltete das Licht des Fahrzeugs aus und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit und ohne Beleuchtung aus dem Bereich. Während der Fahrt überholte er teils trotz Gegenverkehr und missachtete mehrfach das Rotlicht bei Kreuzungen.

Beamte finden später das abgestellte Auto

Kurze Zeit später fand die Polizei nach einem Hinweis das flüchtige Auto im Oberdorf. Der mutmaßliche Lenker konnte im Nahbereich des Abstellortes angehalten werden. Er war im Besitz des Fahrzeugschlüssels und verfügte über keinen Führerschein.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Beschuldigte wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit an die Staatsanwaltschaft Feldkirch und wegen der Verkehrsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt werden.

Im Einsatz waren fünf Patrouillen der Bundespolizei und der städtischen Sicherheitswache Dornbirn. Zeugen und Personen, die durch den Lenker im Straßenverkehr gefährdet worden sind, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn (Telefon +43 059 133 8140) in Verbindung zu setzen.