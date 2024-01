Die Ladung wirkte verdächtig: Beamte der Polizeiinspektion Fremdenpolizei Dornbirn und der österreichischen Zollfahndung haben am Donnerstagabend beim Grenzübergang Mäder einen von zwei Männern verhaftet, die gemeinsam unterwegs waren. Das teilt die Behörde mit.

Die beiden hatten mehrere Kisten mit neuwertigen Parfüms und Rasierklingen mit einem Warenwert von über 11.000 Euro im Fahrzeug mit dabei. Die Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass zumindest einer der beiden Männer für zahlreiche Ladendiebstähle in Österreich in Frage kommt. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen und Abklärungen zur Herkunft der von der Zollfahndung sichergestellten Waren werden vom Landeskriminalamt Vorarlberg geführt.