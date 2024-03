Weil es sich etwas zu Essen machen will, hat ein Lastwagenfahrer einen Campinggaskocher auf dem Beifahrersitz. Als die Gaskartusche plötzlich in die Luft geht, sitzt der Fahrer direkt daneben.

Zu dem Unfall kam es auf dem Autobahnparkplatz Dornbirn-Ost in Fahrtrichtung Deutschland. Warum die Kartusche explodierte, ist laut Polizei unklar. Der LKW-Fahrer wurde durch die Explosion unbestimmten Grades verletzt.

Nach der Erstversorgung durch die Rettung vor Ort, wurde er in das Landeskrankenhaus Feldkirch verbracht. Der Mann erlitt Verbrennungen an den Unterarmen und im Kopfbereich, so die Polizei.

Lastwagen ist durch Explosion schwer beschädigt

Durch die Wucht der Explosion seien beide Türen des Lastwagens aufgedrückt und verkeilt worden. Die Windschutzscheibe gingen kaputt, die anderen Scheiben zerbarsten. Durch die Explosion wurde der LKW schwer beschädigt.

Die Feuerwehr Dornbirn war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Das Rote Kreuz war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Die ASFINAG mit einem Fahrzeug und einem Mann sowie die Bundespolizei mit zwei Fahrzeugen und vier Polizeikräften.