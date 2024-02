Diebstahl und Einbruch: Reinigungskraft bedient sich in Büros und Geschäften

Ermittlungserfolg

Diebstahl und Einbruch: Reinigungskraft bedient sich in Büros und Geschäften

Hörbranz / Lesedauer: 1 min

Die Polizeiinspektion Bregenz konnte einem Mitarbeiter einer österreichweit tätigen Reinigungsfirma diverse Diebstähle und Einbruchsdiebstähle in Vorarlberg nachweisen. Die Taten wurden zwischen dem 12. und 18. Jänner dieses Jahres verübt. (Foto: Polizei )

Der Mann hatte das Diebesgut in seiner Wohnung und im Auto gelagert. Dass der 35-Jährige so schnell erwischt worden ist, lag wohl an seiner Gier.