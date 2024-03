Autodiebstähle geklärt: Tatverdächtiger in Haft

Durch intensive Ermittlungsarbeit konnten zwei Diebstähle von Pkw aus einem Autohaus aufgeklärt werden. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Ihm und einer weiteren Verdächtigen konnten noch weitere Diebstähle und Einbrüche in Baden-Württemberg zugeordnet werden. Das teilen das Polizeipräsidium Ravensburg und die Staatsanwaltschaft Konstanz mit.

Wie berichtet, brachen im Herbst 2022 und Frühjahr 2023 zum damaligen Zeitpunkt unbekannte Täter in ein Autohaus in Lindau ein und entwendeten bei den zwei Einbrüchen drei Fahrzeuge im Gesamtwert von etwa 59.000 Euro. Die Kriminalpolizei Lindau hatte die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Nach intensiver und umfangreicher technischer Fahndungsmaßnahmen entdeckten Beamte das Fahrzeug aus dem Einbruch vom 21. auf den 22. November 2022 bereits im November 2022 in einer baden-württembergischen Bodenseegemeinde. Die zwei Fahrzeuge, welche bei dem Einbruch vom 6. auf den 7. Februar 2023 entwendet wurden, stellten Beamte im März 2023 in Berlin und im Oktober 2023 in Bregenz sicher.

Nach aufwendigen kriminaltechnischen Untersuchungen wiesen die gesicherten Spuren auf einen Mann und eine Frau hin, welche in Baden-Württemberg wohnhaft sind. Nach operativen Maßnahmen der Polizei in Baden-Württemberg erfolgte am 20. Februar 2024 die Festnahme der Verdächtigen. Die weitere Sachbearbeitung wurde an das Polizeipräsidium Ravensburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Konstanz übergeben.