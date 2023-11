Die Kita im Obstgarten feiert Weihnachten

Bald ist Weihnachten und wir, die Kinder der Kita im Obstgarten aus Bodolz, können es kaum erwarten. Auch in diesem Jahr stehen viele weihnachtliche Veranstaltungen an. Unter anderem das jährliche Schmücken der Christbäume auf der Hafenweihnacht Lindau.

In diesem Jahr haben wir unsere Bastelaktion an das Bilderbuch „Der kleine Igel feiert Weihnachten“ von Christina Butler und Tina Macnaughan angelehnt.

Es geht um einen kleinen Igel, der gemeinsam mit seinen Freunden sein Zuhause weihnachtlich dekorieren möchte. Vor allem fehlt ihm noch der Schmuck für seinen kahlen Weihnachtsbaum. Da kommen sie gemeinsam auf die Idee, den Schmuck aus Naturmaterialien, wie Tannenzapfen, roten Beeren und vielen anderen schönen Dingen aus dem Wald herzustellen. Nachdem sie fleißig gebastelt haben, dekorieren sie gemeinsam ihren Weihnachtsbaum.

Diese Geschichte hat uns sehr inspiriert in diesem Jahr den Schmuck gemeinsam mit den Eltern und den Kindern an einem Nachmittag zu gestalten. Dabei stellten wir verschiedene Natur- und Bastelmaterialien zur Verfügung und jeder durfte Baumschmuck anfertigen, wie er Lust hatte. Am 22. November um 15:00 Uhr war es dann soweit: Eltern, Kinder und zwei Fachkräfte haben unseren Tannenbaum auf der Insel mit dem selbst gefertigten Schmuck dekoriert.

„Das Wichtigste an Weihnachten ist doch, dass man mit denen zusammen ist, die man lieb hat“ (der kleine Igel).

Und so freuen sich die Kinder und alle Fachkräfte der Kita im Obstgarten Bodolz auf eine gemeinsam schöne und besinnliche Adventszeit.