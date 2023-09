Der siebte Streich der Swingolfer

Die Swingolfer des SGC Allgäu–Bodensee haben zum siebten Mal die Meisterschaft in der Bundesliga Süd geholt. Der Titelverteidiger brachte beim Saisonfinale auf der heimischen Anlage in Markdorf seinen Vorsprung auf den hartnäckigsten Verfolger, das Team A (Alling/Austria) ins Ziel.

Die Voraussetzungen vor dem letzten Wettkampf waren topp. Der Platz präsentierte sich bei Sonnenschein in bestem Zustand — und die Allgäuer gingen mit sieben Schlägen Vorsprung ins Rennen. Die Frage lautete: Halten die Nerven?

Antwort: Ja, das taten sie. Die Spielerinnen und Spieler des SGC AB zeigten sich entschlossen, die Saison mit dem Titel zu krönen. Durch konstant gute Scores bauten sie ihren Vorsprung sogar auf 15 Schläge aus.

Peter Sauter, Joachim Senf, Michael Elwert & Co. haben damit vier der sieben Spieltage für sich entschieden. Und somit auch ihren Meistertitel von 2022 verteidigt, nachdem sie zuvor nach dem Titel 2017 eine kleine Durststrecke hatten überstehen müssen.

Die Tagesbestmarke setzten jedoch schlaggleich mit 63 Schlägen bei 18 gespielten Bahnen zwei externe Akteure: Katja Greibel (SGC Paulushofen) und Gregor Freitag (SGV Renningen). Derweil sicherte sich auch die Zweite Mannschaft in der Zweiten Bundesliga Süd souverän den Titel. Die Mannschaft ging mit 14 Schlägen vor der SGV Renningen II in den Spieltag und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie schloss die Saison als Erster mit tollen 28 Schlägen Vorsprung auf den Verfolger ab. Auch für den SGC Allgäu–Bodensee II war es der vierte Tagessieg am siebten Spieltag.

Der SGC Allgäu–Bodensee ist 2005 gegründet worden und hatte lange Zeit seinen Sitz in Opfenbach. Den Swingolfplatz in Opfenbach–Mywiler gibt es aber nicht mehr.