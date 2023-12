Der Nikolaus kam nach Schlachters

Der Frauenbund Sigmarszell und viele Kreative luden zum kleinen Nikolausmärktle nach Schlachters ein. Wegen dem schlechten Wetter stellte die Freiwillige Feuerwehr Sigmarszell ihre Fahrzeughalle zur verfügung. Herzlichen Dank dafür. Bei Glühwein, Punsch, duftenden Waffeln und leckeren Rostbratwürstchen kamen viele Besucher mit ihren Kindern und schlenderten an den Verkaufsständen der kreativen Ausstellern vorbei. So manches Weinhnachtsgeschenk wurde noch gefunden. Das Vororchester Sigmarszell unter der Leitung von Stefan Hilger zeigte sein Können und spielte weihnachtliche Lieder. Trotz Regen kam dann der Hl. St. Nikolaus mit seinem Begleiter, dem Knecht Ruprecht und dem Engelchen Aurelia aus dem Dunkeln zu unserem Markt. Nach dem die Kinder dem Nikolaus aus voller Brust ein Liedchen trällerten, hatte er für jedes Kind eine kleine Überraschung dabei. Danach verabschiedete er sich und verschwand in der Nacht bis zum nächsten Jahr.

