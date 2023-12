Wo sonst Mathe, BWR, Deutsch usw. auf dem Stundenplan der zehnten Klassen zu lesen ist, stand dort am Freitag, den 8. Dezember, „Planspiel - Der Landtag sind wir!“.

Drei studentische Honorarkräfte des Centrums für angewandte Politikforschung an der LMU München begleiteten und moderierten dieses Planspiel. Gleich zu Beginn stellte sich die Frage, was denn ein Planspiel sei. Die kurze Antwort lautete: „Wir tun so als ob!“.

Nach einer kurzen Einführungsphase, in der die Begrifflichkeiten, die zur Arbeit im bayerischen Landtag gehören, geklärt wurden, wurden die Fraktionen zufällig den einzelnen Schüler und Schülerinnen zugelost. Im Anschluss versammelten sie sich dann in ihren Fraktionen und klärten dort ihren politischen Standpunkt zum Thema: Schulreformen - soll das „Sitzenbleiben“ abgeschafft werden und soll es eine verlängerte gemeinsame Grundschulzeit geben oder nicht? Nach dieser ersten Fraktionssitzung befanden sich nun alle Abgeordneten gemeinsam im Plenum ein. Durch den ältesten Abgeordneten wurde die konstituierende Sitzung eröffnet und geleitet. Alle wurden namentlich aufgerufen und begrüßt. Nach dieser ersten Phase fand für alle eine kleine Pause statt, in der sie sich stärken konnten. Im Anschluss daran trafen sich nun die Mitglieder der Fraktionen in ihren Ausschüssen, um sich mit der eigentlichen politischen Arbeit zu beschäftigen. Dort wurde sachlich diskutiert, um Stimmen geworben und gerungen und Kompromisse mussten geschlossen werden. Die abschließende Versammlung im Plenum hatte dann zur Aufgabe den Landtagspräsidenten zu wählen, der wiederum die Parlamentssitzung leitete. Vor allem die Glocke, die für Ruhe sorgte, kam öfters zum Einsatz und wurde mit „Vergnügen“ gebraucht. Die Gesetzesvorlagen wurden emotional oder auch sachlich vorgetragen und beschlossen. Und somit endete für alle das Planspiel „Der Landtag sind wir!“ gegen 12.45 Uhr.

Beim kurzen Feedback wurden die Schüler und Schülerinnen befragt, was ihnen gefallen habe und was nicht. Eine Schülerantwort lautete: „Meine Gesetzesvorlage wurde ohne Diskussion sofort verworfen“. Aber so wird die Demokratie gestaltet. Inhalte werden diskutiert, verworfen oder beschlossen. Die Arbeit ist manchmal laut und manchmal leise, aber am Ende zählt, dass man sich bei allem in die Augen schauen und sich respektvoll voneinander verabschieden kann.