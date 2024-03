DAV Lindau: Ehrungen und Zukunftspläne des Vereins im Fokus

Die 145. Mitgliederversammlung des Deutschen Alpenvereins (DAV) Sektion Lindau fand am Freitagabend, den 8. März, im Hotel Bayrischer Hof auf der Lindauer Insel statt. Mitglieder und Gäste versammelten sich, um herausragende Leistungen zu würdigen und zukünftige Wege des Vereins zu besprechen.

Anne Koch wurde an diesem Abend für ihre bemerkenswerte 85-jährige Mitgliedschaft in der Sektion geehrt, was eine beispiellose Verbundenheit und Treue zum Verein demonstriert. Weitere Mitglieder wurden für ihre über 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Die Ehrungen erfolgten durch Robert Kranz, stellvertretender Vorstand, und Eckart Prandner, ehemaliger Vereinsvorstand.

Ein weiterer bewegender Moment war die Verabschiedung von Raphael Boos, der nach über 20 Jahren sein Amt als Ressortleiter Mountainbike an seine Nachfolger Chrystoph Toll, Johannes Struch und Flo Strigel übergab. Boos prägte maßgeblich die Mountainbike-Kultur der Sektion und setzte sich auch für den Sputnik Bikepark in Lindau ein.

Besondere Anerkennung erhielten auch Frank Sellin als Hüttenwart der Ernst-Rieger-Hütte und Monika Schwämmle, die mit ihrem Team die Pflege des Alpengartens an der Lindauer Hütte übernimmt. Die Versammlung bot zudem Raum für interaktiven Austausch über aktuelle Entwicklungen in den Vereinsressorts wie Natur- und Umweltschutz, Jugend, Hüttenmanagement, Familiengruppe und Tourenwesen.

Demian Geyer-Hummler, stellvertretender Sektionsvorsitzender, betonte in seiner Abschlussrede die Bedeutung der Gemeinschaft und des Engagements für die Zukunft des Vereins. Der DAV Lindau blickt optimistisch in die Zukunft und plant unter anderem die weitere Verfolgung des Auftrags für eine Kletterhalle in Lindau, um dem Klettersport einen weiteren Treffpunkt zu bieten und die Vereinsgemeinschaft zu stärken.