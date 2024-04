CSU Lindau zu Besuch bei Bürgermeister Scherer in Meersburg

Die CSU Lindau hat mit dem Bürgermeister von Meersburg, Robert Scherer, Kontakt aufgenommen, um das Projekt der Seewärme näher kennenzulernen. Mit dabei war der Bereichsleiter der Stadtwerke Lindau, Hr. Schmidutz-Ries.

In einem sehr interessanten Vortrag und Austausch hatte Dr. Bachmeier von den Stadtwerke am See aus Friedrichshafen das Projekt, das für Meersburg umgesetzt werden soll, aufgezeigt und erläutert. Bürgermeister Scherer erklärte den Gästen aus Lindau, dass hierfür eine Gesellschaft gegründet worden ist, um gemeinsam mit dem Stadtwerk am See dieses Pilotprojekt durchführen zu können.

Es sollen in einigen Jahren damit 150 Wohnungen in der Altstadt und auch die Therme Meersburg beheizt werden. Die Lindauer Gäste wollten sich ein Bild machen, ob dies auch für die Insel Lindau eine Möglichkeit sein könnte. Die Wärmewende ist eines der größten Projekte in Deutschland, da waren sich alle einig.

Nach einer interessanten Diskussion sind die Gäste der Lindauer CSU mit einigen Erkenntnissen wieder nach Lindau zurückgekehrt.