Buntes Tierheimfest lockt viele Besucher an

Am 2. Juli fand nach langer Pause wieder ein Fest auf dem Gelände des Lindauer Tierheim statt. Nachmittags trudelten die ersten neugierigen Besucher bereits vor dem offiziellen Start ein und ließen sich Kaffee und Kuchen vom reichhaltigen Kuchenbuffet oder aber vegane Suppen schmecken. Für die kleinen Gäste gab es ein Bastelangebot und Kinderschminken. Ein Highlight war sicherlich der Besuch der Lindauer Marionettenoper: staunend schauten die Kleinen mit den Großen zusammen bei der kleinen aber feinen Aufführung zu. Wir Helfer konnten genau das beobachten, was wir in den vergangenen Jahren so vermisst haben: überall kamen Tierfreunde miteinander ins Gespräch, tauschten sich aus und lachten gemeinsam. Gegen die Wärme halfen erfolgreich Eis und Eiskaffee. Viele informierten sich über unsere Tiere, die Haltung etcetera, am Infostand. Besonders unsere Katzen präsentierten sich ausdauernd in den Außengehegen den Besuchern und buhlten um Aufmerksamkeit. Das Team des Tierheims und des Tierschutzvereins dankt von Herzen für Ihr Kommen und wir freuen uns bereits jetzt auf das nächste Fest.

