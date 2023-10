Bundesweiter Vorlesetag

Am 17. November ist der offizielle Vorlesetag in Deutschland. Durch das fest etablierte Bücherei-Projekt, sind die Kinder der Kita St. Maria jeden Monat zu Besuch in der Stadtbücherei Lindau. Frau Titze liest dort immer eine spannende Geschichte vor. Diesmal sogar mit einer Erkundungstour durch die große Bücherei. Die Kinder zogen in der Polonäseschlange von Abteilung zu Abteilung. Durchschnüffelten die Bücherarten und fanden sogar eine echte Geheimtür die hinter einem Regal versteckt ist. Haben sie diese Türe jemals entdeckt?

Zum Ende des Tages durfte jedes Kind ein Buch ausleihen. Zurück im Kindergarten präsentierten die kleinen Bücherwürmer ihre Buchempfehlung für die Leseecke. Dort steht die Literatur nun einige Wochen und wird von allen Kindern gern zur Hand genommen. Wer die Geschichte schon „auswendig“ kann, der erzählt den Gruppenfreunden gerne zu den Bildern und tut mal so wie ein großer Vorleser das machen würde. Mit diesen Aktionen steigt natürlich die Vorfreude auf die Schule ungemein. Die Kinder erkennen dadurch, was für einen Schatz sie durch das Lesen und Schreiben erlangen. Es bietet ihnen die Chance neues zu entdecken, in zahlreiche Abenteuer abzutauchen und sich Wissen anzueignen. Jedoch das schönste am Vorlesen, ist die Gemeinsamkeit mit einem anderen Menschen. Können sie sich noch daran erinnern, wie man ihnen früher eine Geschichte vorgelesen hat? Vielleicht als Gute Nachtgeschichte am Bett, als Zeitvertreib auf dem Sofa oder als Gruselgeschichte am Lagerfeuer? Jemand hat sich extra für sie Zeit genommen, hat für sie die Stimme verstellt um die Geschichte spannend zu machen und hat den gemeinsamen Moment richtig genossen. Manche Leute berichten davon, dass sie immer noch die Stimme ihres Elternteiles in den Ohren haben, wenn sie an diese schönen Momente denken.

Und wenn sie gerne Vorlesepate/in sein möchten, dann melden sie sich doch einfach mal in der Stadtbücherei, in einem Leseclub, beim Kinderschutzbund oder einem Kindergarten. Vorlesetag ist nicht nur am 17. November.

Die Kinder der Kita St. Maria haben den nächsten Termin bei Frau Titze schon ausgemacht und freuen sich auf ein neues Abenteuer in der Stadtbücherei Lindau.