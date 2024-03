Viel zu sehen im Künstlerhaus Bregenz

Die Berufsvereinigung Bildender Künstlerinnen und Künstler Vorarlbergs (BVKV) lädt zu zwei neuen Ausstellungen sowie der Fortsetzung des Formats „… im Erdgeschoss“ ins Künstlerhaus Bregenz ein.

I m Keller des Künstlerhauses wird im Rahmen des Formats „Zur Zeit“ die „memeclassworldwide“ ihre Ausstellung „Are you happy to be in Paris?“ präsentieren. Bei „Zur Zeit“ werden jährlich Studierende aus den Bereichen der Bildenden Kunst oder Architektur eingeladen, eine eigene Ausstellung umzusetzen. „memeclassworldwide“ bezeichnet sich selbst als Kunsthochschule ohne Ort. Sie hat sich während des Studiums zusammengeschlossen - die Künstlerinnen und Künstler sind nun weiterhin als Kollektiv tätig und haben für die Ausstellung im Künstlerhaus weitere Kunstschaffende eingeladen.

Die aus der Schweiz stammenden Künstlerinnen Jeannette Frei und Claudia Keel zeigen in ihrer Ausstellung „Die Blumen, die Nacht und die Liebe“ im ersten Stock sowie Dachgeschoss des Künstlerhauses Malereien. Somit werden zwei Positionen der Malerei im Dialog präsentiert, die eine vielfältige Farbpalette vereint, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Blumen, die Nacht und die Liebe“ soll die Offenheit der beiden Malerinnen meinen, wie die einer weißen Leinwand, auf der noch alles zu malen möglich ist. Alles ist gemeint, alles schon entstanden und wieder vergangen, eine große Freude und eine trostlose Traurigkeit, ein See voller Lotus und ein Hinterhof in der Nacht, eine klare Belichtung oder chaotisches Unbekanntes.

Das Format „… im Erdgeschoss“ geht in eine weitere Runde. Ziel ist es, Ideen zur Diskussion zu stellen, Prozesse anstatt Produkten in den Vordergrund zu bringen und damit einen Rahmen für kollegialen Austausch zu schaffen. Die Ausschreibung richtete sich an Kunstschaffende, die mit neuen Formaten und anderen Nutzungsideen spontan, experimentell und kollaborativ arbeiten wollen. Im Zwei-Wochen-Takt werden Christian Helbock, Ruben Aubrecht und die Schulklasse 4d der Mittelschule Höchst das Erdgeschoss d es Künstlerhauses bespielen.