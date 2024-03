Top-Speakerinnen haben sich angesagt

Höher, schneller, besser: Das Female Future Festival Bodensee findet am 25. April im Festspielhaus in Bregenz statt und unterstützt Frauen auf ihrem Karriereweg. Das Motto des Female-Empowerment-Events: „BEcome a leader“. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Die Veranstaltung „Female Future Festival“ gibt es bereits seit 2019, damals betraten Verena Eugster und Patricia Zupan-Eugster, Organisatorinnen des Female Future Festivals absolutes Neuland, das Wort Female Empowerment war noch nicht in aller Munde. Heute sind die beiden echte Vorreiterinnen und Role Models auf ihrem Gebiet - 2023 kamen knapp 1200 Besucherinnen.

In diesem Jahr sind erneut viele Role Models auf der Bühne: Designerin Lena Hoschek, Bestseller-Autorin und Moderatorin Christiane Stenger sowie Christina Wilfinger (Geschäftsführerin SAP). Weitere Speakerinnen am Bodensee: Verena Tschudi, Female Empowerment Coach und Mentorin für Frauen, Ilka Friese, CFO der DB Systel, Digitalpartner der Deutschen Bahn, und Claire Siegert, Gründerin und Marketing-Expertin.

Aber nicht nur auf der Main Stage, sondern auch fernab der großen Bühne haben Besucherinnen die Chance auf ein inspirierendes Programm. Neu sind 5-Minuten-Keynotes, ein Generationentalk und viele kleine, neue Formate, damit jeder den maximalen Input mitnehmen kann.

Für Verena Eugster und Patricia Zupan-Eugster, Organisatorinnen des Female Future Festivals, bedeutet Female Empowerment, dass sie Frauen ermutigen, motivieren und inspirieren wollen, ihren Karriere-Weg zu gehen. Frauen sind die Hidden Champions. Sie müssen nur sichtbar werden und zeigen, was sie können, was sie leisten und wie viel Verantwortung sie übernehmen. Bei den Female Future Festivals sorgen wir für den nötigen Push, den nächsten Schritt zu gehen, heißt es in der Pressemitteilung.

Heute ist ihre Community die größte im Bereich Female Empowerment in der DACH-Region. Neben dem Female Future Festival in München finden die Events auch am Bodensee, in Wien und Zürich statt.

Tickets gibt es in drei Preisklassen: Das Mini-Ticket: ab 105 Euro (u.a. mit Networking Area, Expo, After Party), das Midi-Ticket: ab 209 Euro (u.a. mit Masterclasses, Mainstage, Networking Area, Expo, Leaders Stage, After Party) und das Maxi-Ticket ab 499,00 Euro (u.a. mit Masterclasses, Mainstage, Networking Area, Expo, Leaders Stage, After Party, exklusiver Speakerinnen-Lunch, Speed Coaching mit Leaderinnen).

Weitere Infos gibt’s im Internet: female-future.com