Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag, 10. Oktober, gegen 20.50 Uhr im Pfändertunnel gekommen. Im Tunnel herrschte aufgrund von Arbeiten Gegenverkehr. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 78-jähriger Mann, dessen Frau auf dem Beifahrersitz saß, im Pfändertunnel in Bregenz in Fahrtrichtung Deutschland, als ein entgegenkommender 41-jähriger Pkw-Fahrer aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dadurch kam es zur frontalen Kollision beider Fahrzeuge. Der 41-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste mittels Bergeschere geborgen werden und wurde in das Krankenhaus Bregenz eingeliefert. Der 78-Jährige und seine Gattin wurden leicht verletzt. Der Pfändertunnel war bis 23.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren insgesamt fünf Rettungsfahrzeuge mit zehn Einsatzkräften, die Feuerwehren Rieden und Lochau mit vier Fahrzeugen und 28 Kräften, sowie drei Fahrzeuge der Alpenstraßen-AG mit fünf Kräften.