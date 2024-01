Eine 22-jährige Frau sowie ein 22-jähriger Mann aus Deutschland sind am Gipfel des Tristenkopfs in Egg in eine alpine Notlage geraten. Grund dafür war ihr Handy.

Wie die Polizeiinspektion Egg mitteilt, hatte der Mann am Vortag bei einer gemeinsamen Rundwanderung sein Mobiltelefon verloren und konnte dieses im Gipfelbereich des Tristenkopfs orten. Die beiden brachen daher am Freitag, 5. Januar, zum Gipfel auf, um das Gerät zu suchen.

Ein Fall für den Polizeihubschrauber Libelle

Da das Wetter immer schlechter wurde, es setzte Nebel und Schneefall ein, trauten sie sich nicht mehr zu, alleine vom Gipfel des Tristenkopfs abzusteigen. Sie verständigten deshalb gegen 15.20 Uhr die Rettungskräfte.

Die Frau und der Mann wurden daraufhin vom Polizeihubschrauber „Libelle“ vom Gipfel des Tristenkopf unverletzt geborgen und nach Bezau geflogen.

Ob sie das Handy gefunden haben, konnte die Landespolizeidirektion Vorarlberg auf Nachfrage der Lindauer Zeitung nicht sagen.