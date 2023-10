Mit einer ungeplanten Talwärts-Fahrt endete die Begegnung zweier Pkw am Samstagnachmittag, 28. Oktober, in Mellau. Laut Polizei kamen sich die beiden Autos auf einem Güterweg entgegen, wobei ein Fahrzeug bergwärts in einer Ausweiche hielt, um das Entgegenkommende passieren zu lassen.

Als der 54-jährige Fahrer talseitig vorbeifahren wollte, brach ein Stein am Wegrand weg, wodurch der Pkw etwa 35 Meter über steiles Gelände in den angrenzenden Wald stürzte. Beim Absturz überschlug sich das Auto mehrmals und kam erst an einem Baum zum Stillstand.

Der Fahrer und sein 15-jähriger Sohn konnten den Wagen anschließend selbstständig verlassen und zum Güterweg aufsteigen. Zur Abklärung, ob die Fahrzeuginsassen verletzt wurden, wurden sie durch die Rettungskräfte in die Krankenhäuser Bregenz und Dornbirn gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Reuthe, Rettung und Notarzt, ein First Responder und eine Polizeistreife.