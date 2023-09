Mit zwei Siegen in die nächste Runde

In der ersten Runde des EHF European Cups hat sich Bregenz Handball durchgesetzt. Beide Duelle gegen den estnischen Club Mistra am vergangenen Wochenende fanden in Bregenz statt ‐ und zweimal siegten die Festspielstädter.

Im Hinspiel am Samstag erarbeiteten sich die Handballer aus Vorarlberg mit einem 30:25-Sieg eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Mit einem Kantersieg (33:24) am Sonntag machte Bregenz dann den Einzug in die zweite Runde klar. „Fast jeder Spieler hat Spielminuten bekommen, welches auch im Hinblick auf die Liga sehr wichtig ist“, sagte Trainer Marko Tanaskovic.

Zwei Heimspiele in der HLA Meisterliga

Nun gilt der Fokus wieder der HLA Meisterliga. Hier geht es mit zwei Heimspielen gegen Vöslau (Mittwoch, 18.30 Uhr) und Margreten (Samstag, 19.15 Uhr) weiter. Ebenfalls im Einsatz ist Alpla HC Hard. Die Roten Teufel vom Bodensee, die am vergangenen Samstag beim HC Linz (25:30) die erste Saisonniederlage kassierten, empfangen am Freitagabend in der Sporthalle am See um 19.30 Uhr Vöslau.