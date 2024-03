Während es für andere Vereine der HLA Meisterliga am kommenden Wochenende im ÖHB-Cup weitergeht, ist Bregenz Handball international im EHF European Cup gefragt. Das erste Viertelfinalspiel gegen CS Minaur Baia Mare findet am Samstag um 17 Uhr in Rumänien statt.

Duell gegen den rumänischen Meister

Mit Minaur trifft die Mannschaft von Marko Tanasković und Markus Rinnerthaler nicht nur auf den amtierenden rumänischen Vizemeister, sondern auch auf den Zweitplatzierten des EHF European Cups der Saison 2021/22. Damals musste sich Minaur dem norwegischen Topclub Naerbo IL im Finale zweimal knapp geschlagen geben. So werden die Rumänen heuer sicherlich alles daransetzen, um den Titel dieses Mal für sich beanspruchen zu können.

Damit steht der österreichische Erstligist erneut vor einer Mammutaufgabe. Umso erfreulicher ist die Nachricht, dass Kapitän Ralf Patrick Häusle, der die Olympia-Qualifikation verletzungsbedingt kurzfristig aussetzen musste, rechtzeitig zum Viertelfinale wieder einsatzbereit ist.

„Vor uns liegt ein wichtiges Spiel. Wir haben es verdientermaßen unter die Top Acht im Europapokal geschafft. Wir reisen nach Rumänien, um das zu beweisen und zu zeigen, dass wir mit den anderen Teams mithalten können“, sagt Tanasković, Trainer von Bregenz Handball. „Eine volle Halle und die Möglichkeit Geschichte zu schreiben, sollte genug Motivation für uns sein, um ein gutes Spiel zu zeigen. Ich hoffe, dass wir uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Bregenz schaffen können.“