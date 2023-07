Zu einem Zusammenstoß mit Folgen kam es am Montag, 24. Juli, zwischen einem 15–jährigen E–Bikefahrer und der Fahrerin eines blauen Mercedes Cabrio in Hard. Wie die Polizei mitteilt, führ der Jugendliche gegen 16.30 Uhr die Hofsteigstraße entlang in Richtung Lauterach. Im Kreuzungsbereich Schäfferhoferstraße war er zudem über den dortigen Schutzweg und anschließend auf dem Geh– und Radweg zur Radfahrerüberfahrt bei der Hofsteigstraße auf Höhe Autohaus Malang unterwegs.

Beim Überqueren der Radfahrerüberfahrt wurde der E–Biker jedoch von dem blauen Mercedes Cabrio, welches sich aus Richtung Lauterach näherte, im Bereich des Vorderreifens touchiert.

Durch den Zusammenstoß kam der E–Bikefahrer zu Sturz. Kurz darauf überrollte die bislang unbekannte Pkw–Fahrerin des Cabrios die linke Hand des Fahrradfahrers, wodurch dieser verletzt wurde (Bruch zweier Finger sowie leichte Abschürfungen am Arm). Die Autofahrerin hielt nach der Kollision an, sprach kurz mit dem E–Biker, setzte jedoch ihre Fahrt danach in Richtung Hard weiter fort. Der 15–Jährige fuhr nach dem Unfall nach Hause.

Die Polizeiinspektion Hard bittet Zeugen des Vorfalles, insbesondere die Fahrerin des blauen Mercedes mit Bregenzer Kennzeichen, sich bei der Polizeiinspektion Hard unter 0043 / 591 33 81 25 zu melden.