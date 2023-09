Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet ein 22-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag, 20. September, mit seinem Pkw auf der L 205 im Ortsgebiet von Hittisau auf die Gegenfahrbahn. Laut Polizei war der Mann von Lingenau kommend in Richtung Hittisau unterwegs.

Er touchierte beim Abweichen von seiner Fahrbahn einen von einem 73-Jährigen gelenkten, entgegenkommenden Pkw am Außenspiegel. Einer unmittelbar hinter dem 73-jährigen Autofahrer nachkommenden 31-Jährigen gelang es nicht mehr, rechtzeitig mit ihrem Auto auszuweichen, wodurch es zu einer frontalen Kollision mit dem vom 22-Jährigen gelenkten Pkw kam.

Dabei wurden der 22-Jährige unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Bregenz gebracht. Die 31-Jährige wurde ebenfalls unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Der 73-jährige Beteiligte blieb unverletzt.

An den an der Frontalkollision beteiligten Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden, so die Polizei. Während der Unfallaufnahme war die L 205 nur wechselseitig befahrbar. Am Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Hittisau mit 25 Feuerwehrleuten und vier Einsatzfahrzeugen, die Rettung mit fünf Rettungskräften und zwei Fahrzeugen sowie ein Notarzthubschrauber und vier Beamte der Bundespolizei beteiligt.