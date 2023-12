Mann beklaut und schlägt Frau nach

Zu einem Diebstahl und einer anschließenden Körperverletzung ist es am frühen Morgen des Heiligabends in Bregenz gekommen. Das teilte die Polizei mit. Zuvor lernte eine 28-jährige Bregenzerin einen Mann in einer Bar kennen. Sie beschlossen gemeinsam ein Zimmer in einem Hotel zu mieten.

Während die Frau auf dem Klo war, stahl ihr Begleiter der Frau circa 1000 Euro aus ihrem Geldbeutel. Das bemerkte die 28-Jährige erst, als sie noch Zigaretten am Bahnhof kaufen wollte. Als sie zurückkam und den Mann auf das fehlende Geld ansprach, verneinte dieser das Geld genommen zu haben. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung die dazu führte, dass der Mann mehrmals auf die Frau einschlug. Die verletzte Frau rief darauf hin den Polizeinotruf und der Mann flüchtete Richtung Bahnhof.

Über Ermittlungen im Nahebereich und Befragungen von Passanten, an der zwölf Funkstreifen beteiligt waren, gelang es den Polizisten, die Identität des 31-jährigen Mannes auszumitteln. Auf ihn kommt jetzt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu..