Kurzfilmabend im Rahmen der „Augenblicke“ in Bregenz

In der Stadtbücherei Bregenz, Gerberstraße 4, werden am Donnerstag, 14. März, ab 19.30 Uhr neun Kurzfilme unterschiedlichster Genres und mit sehr unterschiedlichen Themen und Inhalten im Rahmen der „Augenblicke 2024“ gezeigt. Die Filme nehmen die Zuschauer mit auf eine intensive emotionale Reise, die in nur wenigen Minuten mannigfaltige Geschichten erzählt.

Folgende Filme werden 2024 gezeigt: „Sven nicht jetzt, wann dann ...?“, „Würdenbewahrerin“, „Little Boxes“, „On my Mind“, „St. Android“, „Kuckuck!“, „Gegenlicht“, „Intro“ und „An irish goodbye“. Der Eintritt ist frei. Als Altersempfehlung gelten 14 Jahren. Alle Filme zusammen haben eine Gesamtlänge von 100 Minuten.