Künstlerkollektivs lädt zu Wohnzimmergesprächen

„DieHumanKapitalisten“ Kirsten Helfrich, Tobias Maximilian Schnell und Roland Adlassniggladen im Rahmen des Formats „… im Erdgeschoss“ am Freitag, 26. Januar, um 18 Uhr zu einem Wohnzimmergespräch mit Maya Kleber ein.

Im Erdgeschoss des Künstlerhauses wird ein Wohnzimmer eingerichtet. Dieses fungiert als eine Art Archiv beziehungsweise Bibliothek. Darin versammelt sind die abgeschlossenen Projekte des Künstlerkollektivs „DieHumanKapitalisten“. Dieses ist seit 2009 aktiv und unterwegs an verschiedenen Schauplätzen der Kunst und des öffentlichen Raums.

An drei Terminen sind Gäste, die mit dem Kollektiv in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, eingeladen eine oder mehrere Schubladen des Archivs zu öffnen, und über die Erinnerungen zu diesen Projekten zu sprechen. Sind die Themen von damals immer noch relevant? Was hat sich geändert, verschlimmert, verbessert? Annähernd 20 Projekte, Interaktionen, performative Eingriffe können so noch einmal aufflackern und für wärmende Gedanken an kalten Wintertagen sorgen.

Das erste Wohnzimmergespräch im Februar findet am Freitag, 2., um 18 Uhr mit Winfried Nussbaummüller statt.