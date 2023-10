Die Seebühne der Bregenzer Festspiele kennen viele als spektakuläre Opernkulissen. Derzeit bietet sie ein ganz anderes Bild. Die Bühne ist zur riesigen Baustelle geworden. Der 45 Jahre alte Betonkern, auf dem alle zwei Jahre ein neues Bühnenbild aufgebaut wurde, ist verschwunden. Spundwände aus Metall ragen aus dem Wasser und haben den früheren Bühnenbereich zu einer trockenen Insel gemacht.

Über einen als provisorische Baustraße aufgeschütteten Damm fahren Lastwagen Material ab. Es lärmt und stinkt am Seeufer: Bagger schaufeln Kies und Geröll, riesige Presslufthämmer rammen qualmend Pfähle in den Seegrund.

Der bisherige Betonkern wird in den Herbst- und Wintermonaten durch einen neuen ersetzt, der auf Stahlbeton-Pfählen im Bodenseegrund ruht. Die künftige Bühne wird ‐ wie auch die alte ‐ nicht nur die Plattform fürs Spiel auf dem See sein. In ihrem Inneren mit Räumen, Gängen, Treppen und Plätzen drängen sich während der Opernaufführungen Solisten und Chorsängerinnen, Statisten und Visagistinnen, Techniker und Sicherheitspersonal.

Arbeiten über Webcam beobachten

Die Vorderansicht bleibt gleich breit wie bisher. Nach hinten aber verjüngt sich der neue Bühnenkern. „Wir wollen ihn kompakter machen, damit nicht mehr so viel Gerüst beim Umbau und nicht so viel Dekoration zum Verdecken nötig ist“, erklärt Michael Diem, Geschäftsführer der Festspiele.

Neben dem Bühnenbetonkern entsteht zurzeit auch die Kulisse für die Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber, die ab 2024 gespielt wird. Um sie zu tragen, werden zig Holzpfähle in den Seegrund gerammt. (Foto: Ingrid Grohe )

Baustelle im Wasser: Die alte Seebühne in Bregenz hat ausgedient. Derzeit entsteht vor der Tribüne beim Festspielhaus eine neue Bühneninsel. Sie wird das Herz der künftigen Seeopernproduktion sein. Die Baufahrzeuge erreichen diese über einen provisorisch aufgeschütteten Damm. (Foto: Ingrid Grohe )

Durch Spundwände im See haben die Firmen die Baugrube trocken gelegt. (Foto: Ingrid Grohe )

Er hat einen Teil der Tribüne zur Aussichtsplattform umfunktionieren lassen, damit Interessierte den Fortgang der Bauarbeiten verfolgen können. Auch über Webcams kann man die Arbeiten beobachten.

Die Bühneninsel wird künftig zwei- anstatt einstöckig sein. Sie ist als modulares System konzipiert, um sie unkompliziert dem jeweiligen Bedarf anzupassen, erklärt Diem. „Wenn es bei einer Oper mehr Statisten gibt, fügen wir hinten einfach Container an.“ Sechs Millionen Euro kostet die neue Bühne. Den größten Teil davon tragen Republik Österreich, Land Vorarlberg und die Stadt Bregenz.

Zwei große Röhren knapp unter dem Seeboden

Aus Kostengründen verworfen haben die Bregenzer ihren ursprünglichen Plan, die Bühne vom Festspielhaus aus mit einem Versorgungstunnel zu verbinden. Stattdessen lassen sie nun zwei große Röhren knapp unter dem Seeboden verlegen. In ihnen verlaufen künftig Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und digitale Daten. Sie ersetzen Kabel, die denen bisher „vogelwild“ (Diem) auf dem Grund des Bodensees lagen.

Parallel zum Bühnenkern-Bau entsteht bereits das Bühnenbild für die nächste Seeoper, Carl Maria von Webers „Der Freischütz“. Während die Festspiele bisher zum Bau der riesigen Elemente Werfthallen in der Umgebung angemietet haben, können sie das nun vor Ort erledigen: Neben dem Festspielhaus haben sie ein neues Mehrzweckgebäude samt Montagehalle hingesetzt. Umständliche Transporte von großen Kulissenteilen fallen also künftig weg. Wie viel Raum die „Freischütz“-Kulisse einnimmt, ist schon jetzt zu sehen: an zig Holzpfählen, die zwischen Tribüne und Bühne aus dem See ragen.

Der Vorverkauf für die Festspiele vom 17. Juli bis 18. August 2024 läuft. Tickets und Informationen zum Programm gibt es unter der Telefonnummer 0043/5574/4076, online auf bregenzerfestspiele.com.