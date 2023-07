Die Dirigentin hebt den Taktstock, die ersten dramatischen Takte der Overtüre zu Giacomo Puccinis Oper „Madama Butterfly“ erklingen. Seit dem 20. Juli wird die tragische Geschichte der Geisha Cio–Cio–San, genannt Madame Butterfly, wieder Abend für Abend innerhalb von knapp drei Stunden Realität auf der Bregenzer Seebühne. In den Chor hinter der Solistin reiht sich seit diesem Sommer mit Jule Scherzinger auch eine Häflerin ein.

Wenn die 20–Jährige, die gerade ihr Abitur bestanden hat, mit ihren Mitsängerinnen und Mitsängern auf die Bühne kommt, ist sie nicht mehr wiederzuerkennen. „Etwa eine halbe Stunde dauert es, bis mich die Maske in eine der Geishas verwandelt hat“, berichtet die Sängerin, die in der Stimmlage „hoher Sopran“ — auch „Sopran 1“ genannt — zuhause ist. Statt ihrer blonden, langen Locken trägt Jule Scherzinger auf der Seebühne eine schwarzhaarige Perücke und bekommt das Gesicht weiß geschminkt. Der rot–orangene Kimono, den sie außerdem trägt, sei bequemer als er aussieht, schildert die Häflerin.

Ein Freund ihrer Eltern habe sie auf die Idee gebracht, ihren Sommer bei den Festspielen im Chor zu verbringen. „Nachdem mich die Chor–Organisatorin aus Bregenz eingeladen hat, ging es für mich zum Vorsingen“, erzählt Jule Scherzinger. Neben der kurzen Chor–Passage aus „Madame Butterfly“ habe sie noch ein selbst gewähltes Stück vorgetragen. „Danach haben sie mir direkt zugesagt“, berichtet die Sängerin.

Mir ist klar, dass es nur wenige schaffen, wirklich als Solistin auf der Bühne zu stehen. Jule Scherzinger

Nicht nur einen Sommer, sondern ein Berufsleben lang auf der Bühne stehen und den Gesang zum Beruf machen, das war für Jule Scherzinger durchaus eine Idee für ihre Zeit nach dem Abitur. Doch wenngleich Musik in ihrem Leben und auch dem ihrer Familie — ihr Vater spielt Gitarre, ihre Mutter Geige und die Schwester mit Kontrabass, E–Bass und Gitarre gleich drei Instrumente — eine große Rolle spielt, hat sie sich anders entschieden. „Mir ist klar, dass es nur wenige schaffen, wirklich als Solistin auf der Bühne zu stehen. Die meisten unterrichten nach dem Studium und das wäre nicht mein Weg“, sagt sie.

In schwindelerregender Höhe mit Klettergurt

Nun trotzdem mal ein bisschen Profi–Bühnenluft zu schnuppern, macht der 20–Jährigen dennoch Spaß. „Es ist insgesamt schon anspruchsvoller als alles, was ich bisher so gemacht habe. Nach vier musikalischen Proben im Festspielhaus ging es direkt in die szenischen Proben und in die Bühnen–Orchester–Proben. Da gab es also nicht viel Zeit“, meint Jule Scherzinger. Im Gegensatz zu einer kleinen Gruppe sogenannter „Top–Geishas“ muss sie wenigstens nicht in schwindelerregender Höhe mit Klettergurt die 35 Meter langen Treppen auf der Bühne hinuntersteigen.

Als eine der Geishas im rot-orangenen Kimono und mit Schirm ist derzeit die Häflerin Jule Scherzinger allabendlich auf der Seebühne in Bregenz zu sehen. (Foto: )

Da es dort viel zu gefährlich wäre, die eigentlich zum Kostüm gehörenden Plateau–Schuhe zu tragen, würden auf dieses Grüppchen am Ende der Treppe versteckt Bühnenhelfer warten, die den Sängerinnen in Windeseile die praktikableren Schuhe gegen die Plateau–Schuhe tauschen, plaudert die Chorsängerin ein wenig aus dem Nähkästchen.

Gleich bei der zweiten Aufführung hatten wir Regen. Jule Scherzinger

Insgesamt dauert der Auftritt des etwa 40–köpfigen Chors, von dem Jule Scherzinger nun Teil ist, nicht besonders lang. „Zehn Minuten stehen wir insgesamt auf der Bühne“, fügt sie an. Da sei der Leistungsdruck für die Solistinnen und Solisten schon wesentlich höher. So beispielsweise auch, wenn das Wetter mal nicht so mitspielt. „Gleich bei der zweiten Aufführung hatten wir Regen. Das war für uns Chorsängerinnen zwar auch nicht gerade angenehm, aber eine Madame Butterfly steht halt von dem Moment an, in dem sie mit uns die Bühne betritt bis zu ihrem Bühnentod am Ende der Oper durchgehend da draußen“, gibt Jule Scherzinger zu bedenken. Und das treffe nicht nur auf Regen, sondern auch die Mücken zu, die man sich dort vor Publikum nicht einfach aus dem Gesicht schnipsen könne.

Wenn 7000 Menschen klatschen

Sie selbst kehre nach dem Auftritt zur Hinterbühne zurück. „Da gibt es so Container, in denen auch die Maske ist, und wo wir jeweils zu sechst auf den Schlussapplaus warten“, schildert die Häflerin. Sobald der letzte Ton erklungen ist, steht dann auch sie wieder auf der Bühne und blickt auf die Ränge, wo etwa 7000 Menschen die Aufführung, das Ensemble und die Solisten beklatschen. „Das ist schon ein krasses Gefühl“, sagt Jule Scherzinger.

Ist der imaginäre Vorhang wieder gefallen, geht es für sie zurück in die Maske: abschminken. „Leider muss das mit so einem Kokosöl passieren — ein Duft, den ich nicht wirklich mag. Doch da mir auch die Haut an Stirn und Haaransatz schwarz geschminkt wird, muss es sein“, meint sie. Je nachdem, wie schnell sie dann nach Hause komme, sei sie jeden Abend gegen halb eins im Bett. Bis auf montags, wo Spielpause ist, bleibt das nun ihr Alltag bis zur Dernière am 20. August. „Momentan geht es noch mit dem Schlaf, aber bald mache ich tagsüber auch noch Kinderferienbetreuung, dann wird das nichts mehr mit ausschlafen morgens — da stehen dann die Kinder auf der Matte“, berichtet sie.

Ob sie sich vorstellen könnte, auch nächsten Sommer wieder Teil des Opernchors zu sein? „Die Erfahrung jetzt finde ich schon cool und genieße das auch, aber es ist natürlich auch ein ziemlicher Aufwand“, sagt Jule Scherzinger. Die Frage stelle sich aber auch deshalb nicht, weil es für sie nach dem Sommer zum Studium der Heilpädagogik nach Freiburg geht. Die Einblicke allerdings, die sie diesen Sommer in das Backstage–Geschehen der größten Seebühne der Welt bekommt, wird ihr niemand mehr nehmen können.