Die internationale Reise geht weiter

Bregenz Handball ist in das Achtelfinale des EHF European Cups eingezogen. In der dritten Runde schaltete der Rekordmeister Österreichs den norwegischen Vertreter Runar Sandefjord aus. Zwar setzten sich die Skandinavier in einem spannenden Rückspiel am Sonntagabend mit 29:28 (19:14) durch, aber dank des 33:29-Erfolgs im Hinspiel zog Bregenz Handball trotzdem mit einem Gesamtscore von 61:58 in das Achtelfinale ein.

Tatsächlich drohten die Vorarlberger den Vorsprung aus dem ersten Duell aber noch zu verspielen. Runar lag zur Halbzeit mit 19:14 vorne und wären damit in der nächsten Runde gewesen. Nach 47 Minuten stand es 26:22 für die Norweger. In den letzten fünf Minuten ließen die Bregenzer aber kein Tor mehr zu und erzielten dank eines 3:0-Laufs kurz vor Abpfiff den Anschlusstreffer. So endete die Partie bei einem Stand von 29:28.

Hohe Bedeutung

„Der Aufstieg in die nächste Runde bedeutet der Mannschaft und dem gesamten Verein sehr viel. Gegen so eine Mannschaft in einer Halbzeit nur zehn Tore zu kassieren, ist eine Wahnsinnsleistung. Wir hatten eine schwierige Aufgabe vor uns und haben gekämpft, um weiterzukommen“, kommentierte ein stolzer Marko Tanasković, Trainer von Bregenz Handball.

So könne das Team noch viel erreichen. Auch in der HLA Meisterliga stehen die Bregenzer als Vierter gut da - dort steht das Spiel beim SC Ferlach (Samstag, 19 Uhr) an. Punktgleich, aber einen Platz besser postiert ist Alpla HC Hard. Die Roten Teufel setzten der Siegesserie der BT Füchse ein Ende (39:21) und empfangen am Donnerstag um 19.30 Uhr zu Hause die HSG Graz.