Sechs Tore musste Bregenz Handball im Viertelfinale des EHF European Cups aufholen. Eine knackige Aufgabe gegen das rumänische Topteam CS Minaur Baia Mare. Dennoch war die Sensation im Rückspiel am Ostersamstag zum Greifen nah. Der österreichische Erstligist lag in der 56. Minute mit 30:24 in Führung - das hätte zum Erzwingen eines entscheidenden Siebenmeterwerfens gereicht. Dann aber unterbrach Milan Kotrc den Lauf der Bregenzer (30:25, 57.). Und in der Folge gelang es den Rumänen, weiter zu verkürzen, sodass die Partie mit 30:28 (18:16) für Bregenz endete. Aufgrund des Hinspielergebnisses waren die Festspielstädter damit jedoch ausgeschieden.

Es ist extrem schade. Wir haben bis zum Ende gekämpft und ich bin extrem stolz auf unsere Leistung. Markus Mahr

„Es ist extrem schade. Wir haben bis zum Ende gekämpft und ich bin extrem stolz auf unsere Leistung“, sagte Markus Mahr, Rückraumspieler von Bregenz Handball. „Wir haben genau das geschafft, was wir uns vorgenommen haben, schon zur Halbzeit mit zwei Toren in Führung zu liegen und unseren Vorsprung dann Stück für Stück auszubauen. Ein paar Minuten vor Ende haben wir dann sogar das plus sechs erreicht. Dann gab es zwei unglückliche Würfe, einen auf die Stange und einen, bei dem man nicht genau wusste, ob er drin war oder nicht.“

Letztlich sei es laut Rückraumspieler Andreas Schröder ein „bisschen wie in Rumänien“ gewesen. Erneut habe Bregenz „phasenweise zu viele Fehler gemacht“ und sich damit um den Lohn gebracht. „Ich finde, wir hätten das Weiterkommen verdient. Wir haben, vor allem in der zweiten Halbzeit, ein tolles Spiel gemacht und standen in der Deckung sehr gut“, lobte Schröder aber generell den Auftritt seines Teams.

Wenige Tage nach dem Rückspiel im Viertelfinale des EHF European Cups steht nun mit dem Aufeinandertreffen zwischen Bregenz Handball und Alpla HC Hard bereits das nächste Highlight an. Am Mittwoch um 18 Uhr (Live bei ORF SPORT+) kommt es in der ausverkauften Handball-Arena in der HLA Meisterliga zur 102. Auflage des beliebten Ländle-Derbys. „So gesehen bleibt auch nicht viel Zeit, um jetzt traurig zu sein. Mittwoch steht bereits das Derby gegen Hard an. Da werden wir wieder voll motiviert ins Spiel gehen und vor einer vollen Halle Vollgas geben“, so Schröder. „Ungeachtet der Müdigkeit und Erschöpfung meiner Spieler und der kurzen Zeit zwischen den Spielen können wir den Mittwoch und den Spielbeginn kaum erwarten. Wir wollen unsere Fans und ganz Bregenz stolz machen“, sagte der Bregenzer Trainer Marko Tanasković.