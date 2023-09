45 Meter in die Tiefe

Horrorcrash in Vorarlberg: Motorradfahrerin stürzt in Schlucht und überlebt

Vorarlberg / Lesedauer: 1 min

Die Absturzstelle auf der Großtobelbrücke bei Au in Vorarlberg. (Foto: Maurice Shourot/APA/dpa )

Mit ihrem Partner war die Frau auf Tour, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und 45 Meter in die Tiefe stürzte. So wurde sie gerettet.

Veröffentlicht: 30.09.2023, 12:27 Von: Deutsche Presse-Agentur