Christina Walker liest im Magazin 4 aus „Kleine Schule des Fliegens“

Auf Einladung des Franz-Michael-Felder-Archivs der Vorarlberger Landesbibliothek ist am Dienstag, 26. September, die Schriftstellerin Christina Walker im Magazin 4 zu Gast, deren aktueller Roman „Kleine Schule des Fliegens“ für den diesjährigen Österreichischen Buchpreis nominiert ist. Elektroakustisch begleitet wird die gebürtige Vorarlbergerin von Marc Frank. Die Veranstaltung des Felder-Archivs in Kooperation mit dem Kulturservice der Stadt Bregenz beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Christina Walker ist zweifache Gewinnerin des Vorarlberger Literaturpreises (2007 und 2018). Für den Beginn ihres Romans „Kleine Schule des Fliegens“ erhielt sie 2020 den Schwäbischen Literaturpreis. In ihrem Buch erzählt die Autorin, die in Augsburg lebt, soghaft und mit abgründiger Komik von den realen und surrealen Provokationen des Lebens sowie von Leidenschaften, die einem den Boden unter den Füßen wegziehen.

Christina Walker, geboren 1971 in Bregenz, lebt in Augsburg. Langjährige Tätigkeit für Theater, Film und Museen in Wien und Berlin. Ihre Texte wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt: Netlitpreis des Münchner Kurzgeschichtenwettbewerbs (2021).