BVKV-Mitglieder stellen im Künstlerhaus aus

Die Berufsvereinigung Bildender Künstlerinnen und Künstler (BVKV) kündigt für das neue Jahr vier neue Ausstellungen an. Dabei werden im Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis Ausstellungen eines Mitglieds der Berufsvereinigung, der neuen Mitglieder sowie des derzeitigen Residency-Artists gezeigt. Eröffnet wird die Ausstellung mit einer Vernissage am Freitag, 19. Januar, um 19 Uhr.

Vom Samstag, 20. Januar, bis Sonntag, 3. März, ist die Ausstellung mittwochs bis samstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen sind Besucher von 11 bis 17 Uhr willkommen. Zudem wird das Format „… im Erdgeschoss“ fortgeführt und bietet im Zwei-Wochen-Takt die Möglichkeit, Ideen zur Diskussion zu stellen und Prozesse statt Produkte in den Vordergrund zu bringen.

Wie jedes Jahr haben die neuen Mitglieder der Berufsvereinigung zu Beginn des Jahres die Möglichkeit, einen Einblick in ihr Schaffen im Keller des Künstlerhauses zu gewähren. Insgesamt wurden sechs Künstlerinnen und Künstler mit Vorarlbergbezug im vergangenen Jahr aufgenommen: Franz Amann, Marcel Amann, Norbert Gruber, Angelika Krinzinger, Judith Saupper und Susanne Wimmer.

Sarah Bechter setzt sich in ihrer Ausstellung „somebody and somebody else“ im ersten Stock mit den Bedingungen und Ambivalenzen der Malerei auseinander. Die Künstlerin verwebt Fragen zur gesellschaftlichen Rolle des Individuums mit ihren persönlichen Erfahrungen und betrachtet ihre Bilder als aktive Subjekte, die uns auf eine bestimmte Weise begegnen. Sie nutzt die Malerei, um diese Fragen zu erforschen und die Beziehung zu potenziellen Betrachterinnen und Betrachtern im Kontext der vorherrschenden Machtstrukturen zu gestalten.

„Auf den Spuren der Erde“ ist der Titel der Ausstellung von Mahmut Celayir, der seine Arbeiten im Dachgeschoss des Künstlerhauses präsentieren wird, die in den vergangenen zwei Monaten während seines Residency-Aufenthalts in Bregenz entstanden sind.