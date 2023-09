Bregenz und Hard starten mit Siegen

Die Vorarlberger Handballteams haben ihre erste Aufgabe in der neuen Saison erfolgreich erledigt. Zum Auftakt der HLA Meisterliga in Österreich siegten sowohl Bregenz Handball als auch Alpla HC Hard.

Mangelnde Konsequenz

Im ersten Spiel der neuen Spielzeit traf Bregenz in eigener Halle auf den SC Ferlach. Nachdem die Hausherren in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich bereits mit drei Toren in Führung lagen, erzielten die Gäste kurz vor der Halbzeitpause den Anschlusstreffer (15:14). Schlussendlich setzten sich die Festspielstädter aber mit 30:27 durch. „Für das erste Saisonspiel war es ganz in Ordnung“, wird MVP Sebastian Burger in der Mitteilung von Bregenz Handball zitiert. Er sieht aber gerade noch in Sachen Effizienz Luft nach oben. „Wir haben am Anfang von der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit zu viele Bälle liegen lassen. Wir waren mehrfach mit drei Toren vorne und haben dann unnötige Fehler gemacht. Wenn wir die Bälle konsequent reinmachen, hätten wir bereits mit sechs oder sieben Toren in Führung liegen können“, so Burger.

Sehr spannend ging es bei der Partie von Alpla HC Hard bei der HSG Holding Graz zu. Der sechsfache österreichische Supercupsieger sollte sich am Ende jedoch die zwei Punkte sichern. Mit 24:23 (12:13) behielten die Roten Teufel vom Bodensee die Oberhand. „Hätten wir unsere Chancen besser genutzt, hätten wir es uns leichter machen und das Spiel früher und klarer entscheiden können. Aber wir hatten das Spiel immer unter Kontrolle und nehmen die beiden Punkte verdient mit ins Ländle.“, sagte Luca Raschle, Co–Kapitän und Linksaußen der Harder Handballer. Ihr erstes Heimspiel in der Sporthalle am See haben die Vorarlberger am kommenden Freitag um 19 Uhr gegen den UHC Hollabrunn.