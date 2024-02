Bregenz und Hard melden sich mit Siegen aus Winterpause zurück

Die Vorarlberger Handballteams haben ihren Jahresauftakt in der HLA Meisterliga erfolgreich bestritten. Alpla HC Hard besiegte zu Hause den HC Linz mit 30:28 (17:17) und Bregenz feierte einen 33:30 (14:14)-Auswärtssieg bei Jags Vöslau.

„Ich habe von Anfang an auf meine Jungs vertraut und geglaubt, dass wir das Spiel nicht verlieren werden. Wir haben uns gut vorbereitet“, sagte Marko Tanasković, Trainer von Bregenz Handball. „Wir waren clever und geduldig, und haben in entscheidenden Momenten die richtigen Entscheidungen getroffen. Es gab keine Improvisation, wir haben uns an unsere Spielsysteme gehalten. Vielleicht hätten wir das Spiel schon früher zu unseren Gunsten entscheiden können, aber es ist wichtig, dass wir am Ende auf unsere Weise gewonnen haben.“ Mit der gleichen positiven Einstellung wolle Bregenz auch am Dienstag ab 19.30 Uhr bei den Fivers Margareten antreten (live bei KroneTV).

Erst Ligaspiel, dann internationales Achtelfinale

Es ist für die Festspielstädter der Start in eine intensive Woche, denn am Samstag bestreiten die Festspielstädter in Krems ihr erstes Achtelfinalspiel im EHF European Cup. „Der Februar ist für uns ein entscheidender Monat mit nicht weniger als sieben Spielen, darunter auch die zwei EHF European Cup Achtelfinalspiele gegen Krems“, wird Kreisläufer Tobias Wagner in der Bregenzer Mitteilung zitiert.

Unterdessen glückte Hard gegen Linz die Revanche für die Hinspielniederlage. „Es war ganz wichtig, dass wir uns zu Hause die zwei Punkte geholt haben. Gerade in Hinblick auf das kommende Cupspiel in zwei Wochen. Und auch, dass wir nach der Pause mit einem guten Gefühl wieder reinstarten - genauso, wie wir das letzte Spiel vor der Winterpause gut beendet haben“, meinte Hards Nikola Stevanovic. „Wir hätten uns das Leben viel einfacher machen können, aber haben dann ein paar unnötige Bälle hergeschenkt, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir sind dann aber gut in die zweite Hälfte gestartet, kommen konzentrierter und haben nicht mehr diese Risikopässe probiert und damit auch nicht mehr die Fehler produziert.“

Am kommenden Samstag muss Hard nun die gleiche Aufgabe wie Bregenz am vergangenen Wochenende bewältigen. Für den Tabellenzweiten der österreichischen Eliteklasse steht ab 20 Uhr das Auswärtsspiel bei Jags Vöslau an.