Bregenz spielt weiter europäisch

Bregenz Handball hat das Viertelfinalticket im EHF European Cup gelöst. Nach einem 33:30 (18:17)-Heimerfolg im Rückspiel des Herzschlag-Achtelfinales gegen den Förthof UHK Krems sind die Festspielstädter im Österreich-Duell als Sieger hervorgegangen. Das Hinspiel endete 26:26.

Ein großer Erfolg für Bregenz: Erst zum zweiten Mal in der Vereinshistorie erreichte der Club das Viertelfinale des europäischen Wettbewerbs. „Es ist ein schwer erkämpfter Sieg. Wir haben nicht ganz über die 60 Minuten hinweg, aber am Ende die Nerven behalten und so verdient gewonnen“, sagte Marko Tanasković, Trainer von Bregenz Handball. danach. „Der Einzug in das Viertelfinale bedeutet uns als Mannschaft, aber auch als Verein sehr viel. Ich bin jeden Tag stolz auf meine Mannschaft, aber heute bin ich besonders stolz. Vielen Dank an alle Fans, die uns unterstützt haben. Die Kulisse war unglaublich.“

Nach der letzten Auszeit trifft nur noch Bregenz

Tanasković scheint am Ende eine gute Ansprache an sein Team gehalten zu haben. Nach dem Kremser 30:30-Ausgleich durch Wilhelm Jelinek nahm er die letzte Auszeit und nach Wiederanpfiff trafen Robin Kritzinger und Sebastian Burger und sorgten so für die Vorentscheidung. Ralf Patrick Häusle parierte den nächsten Wurf von Daniel Dicker und Kritzinger netzte zum finalen Spielstand von 33:30 ein. „Die Freude über den Aufstieg in das Viertelfinale ist kaum in Worte zu fassen. Wir wollten unbedingt weiterkommen und das ist uns gelungen. Es war erneut ein extrem spannendes Spiel. Schlussendlich haben wir aber die Nerven behalten und so verdient gewonnen“, meinte Häusle.

Drei Tage nach dem Triumph steht für die Festspielstädter bereits das nächste Achtelfinalspiel an. Im ÖHB-Cup empfängt Bregenz am Dienstagabend (18.30 Uhr) Ligakonkurrent HSG Holding Graz. „Wir haben uns, trotz der hohen Spieldichte und den damit verbundenen kurzen Regenerationszeiten, gut auf die Partie vorbereitet und werden alles geben, um auch im ÖHB-Cup, den Einzug ins Viertelfinale fixieren zu können“, sagte Markus Rinnerthaler, der Bregenz zusammen mit Tanasković trainiert.

Hard steht im Pokal-Viertelfinale

Schon im Viertelfinale des ÖHB-Cups steht Alpla HC Hard. Die Roten Teufel setzten sich am vergangenen Samstag nach Verlängerung mit 33:30 (16:13) gegen Gastgeber HC Linz durch. Ihr nächstes Spiel in der HLA Meisterliga haben die Vorarlberger am Sonntag um 17.15 Uhr bei Primus Handball Tirol. Mit einem Sieg kann der Tabellenzweite den Abstand auf einen Punkt verkürzen.