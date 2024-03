Bregenz löst Ticket für die Play-offs

Im letzten Heimspiel vor der Nationalteampause hat Bregenz Handball den Aufsteiger UHC Hollabrunn mit 33:28 (16:14) besiegt. Gleichzeitig haben die Festspielstädter damit das Ticket für die Play-offs der HLA Meisterliga gelöst.

Nachdem den Gästen in der 35. Minute der erneute Ausgleich gelungen war (17:17), lieferten sich beide Mannschaften wieder ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Dank zwei aufeinanderfolgenden Treffern von Dian Ramic und Tobias Wagner lagen die Bregenzer in der 44. Minute erstmals wieder mit drei Toren in Führung. Daraufhin nahm Vlatko Mitkov seine erste Auszeit. Es folgte ein weiterer Treffer von Matej Galina. Danach baute der Tabellenvierte seine Führung auf 26:21 (47.) aus. In der letzten Viertelstunde konnten die Niederösterreicher den Gastgebern nicht mehr gefährlich werden.

„Wir haben uns am Anfang des Spiels sehr schwergetan. In der Deckung haben wir nicht den Zugriff gefunden, den wir wollten. Vorne haben wir es aber gut gemacht und waren konsequent. Mit der zweiten Halbzeit können wir durchaus zufrieden sein“, sagte Sebastian Burger von Bregenz Handball. „Wichtig ist, dass wir heute die zwei Punkte geholt haben, und nächste Woche geht es dann gegen Linz weiter.“ Die Partie beim HC Linz steigt am Samstag um 19 Uhr.

Hard unterliegt auswärts

Alpla HC Hard ist schon am Freitag wieder im Einsatz. Die Roten Teufel empfangen zu Hause um 19 Uhr den UHK Krems und wollen wieder ein positiveres Ergebnis als am vergangenen Wochenende einfahren. Beim SC Ferlach unterlag der Tabellenzweite mit 30:33 (15:16). „Das war nicht unser bestes Spiel“, gestand Dominik Schmid, Kapitän von Alpla HC Hard.