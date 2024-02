Bregenz Handball vor erstem Pflichtspiel im neuen Jahr

Nach einer sechswöchigen Winterpause nimmt die HLA Meisterliga den Spielbetrieb am kommenden Wochenende wieder auf. Im ersten Pflichtspiel des Jahres trifft Bregenz Handball am Samstagabend auswärts um 18 Uhr auf Jags Vöslau.

„Wir haben die letzten Wochen genützt, um an unserer körperlichen Fitness zu arbeiten, sodass wir jetzt bereit sind für die zweite Hälfte der Saison. Im Februar haben wir gleich sieben Spiele, dies wird ziemlich anstrengend“, wird Co-Kapitän Sebastian Burger in der Mitteilung von Bregenz Handball zitiert.

Beide Mannschaften standen sich bereits am dritten Spieltag gegenüber. Damals feierte Bregenz einen deutlichen 32:26-Heimsieg. Auch am Samstag will der Tabellenvierte wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenführung sammeln.

Constantin Möstl wechselt nach Lemgo

Selbiges nimmt sich Alpla HC Hard im Heimspiel gegen den HC Linz (Samstag, 19 Uhr) vor. Wie der Tabellenzweite der österreichischen Eliteklasse unter der Woche verkündete, wird Torhüter Constantin Möstl dem Verein nicht mehr lange zur Verfügung stehen. Der 23-Jährige verlässt Hard nach starken Leistungen bei der Europameisterschaft nach nur einer Spielsaison und wechselt mit Saisonbeginn 2024/25 zum TBV Lemgo Lippe in die 1. deutsche Handball-Bundesliga.