Bregenz Handball verliert das erste Viertelfinalspiel

Die Handballmannschaft von Bregenz Handball hat das erste Viertelfinalspiel im EHF European Cup gegen CS Minaur Baia Mare verloren. In Rumänien gingen die Gastgeber mit einer Drei-Tore-Führung (17:14) in die Pause. In der Crunchtime drehte Minaur noch einmal auf und sicherte sich schlussendlich mit einem 37:31-Heimsieg die bessere Ausgangssituation für das Rückspiel am kommenden Samstag in Bregenz (18 Uhr).

Der Trainer hat nicht viel zu beanstanden

„Das Spiel ist schwer in Worte zu fassen. Ich habe eigentlich nicht viel zu beanstanden. Die Halle war voll, die Atmosphäre super und meine Mannschaft hat das absolute Maximum gegeben und bis zum Schluss gekämpft“, sagt Marko Tanaskovič, Trainer von Bregenz Handball. Für ihn ist das Aus noch nicht besiegelt. „Ich glaube an meine Jungs und bin davon überzeugt, dass wir über große Teile des Spiels das bessere Team waren. Auch wenn es nicht einfach wird, ist es möglich, diese sechs Tore am kommenden Wochenende wieder auszugleichen“, so Tanaskovič.

Auch die Mannschaft glaubt noch ans Weiterkommen des österreichischen Erstligisten. Rückraumspieler Andreas Schröder: „Jetzt gilt es, alles im Rückspiel in die Waagschale zu werfen und dann bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam mit unseren Fans den Sechs-Tore-Rückstand aufholen und ein großes Handballfest in Bregenz feiern können!“