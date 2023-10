Bregenz Handball spielt weiter international

Bregenz Handball hat sich in der zweiten Runde des EHF European Cups gegen den VHC Šviesa aus Litauen durchgesetzt. Entscheidend dafür war der 32:23-Heimerfolg am Samstag. Dadurch durfte sich der österreichische Erstligist aus Vorarlberg am Sonntag eine Heimniederlage erlauben.

Verschmerzbare Pleite

Die Festspielstädter erwischten den besseren Start. Ab der 15. Minute hatten allerdings die Gäste aus Litauen die Nase vorne. Ihre Führung bauten sie bis zum Halbzeitpfiff deutlich aus (13:19). In der zweiten Hälfte kämpften sich die Bregenzer in die Partie zurück und erzielten sogar den Anschlusstreffer (27:28). Um die Partie zu drehen, reichte die Zeit aber nicht, sodass Šviesa die Partie schlussendlich mit 30:27 für sich entschied. Mit 59:53 Toren hatte Bregenz den Einzug in die nächste Runde trotzdem fixiert.

„Am Ende des Tages können wir mit dem Doppelspielwochenende zufrieden sein und uns über den Aufstieg in die nächste Runde freuen“, sagt Björn Tyrner, Geschäftsführer von Bregenz Handball.