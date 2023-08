Bregenz Handball sichert sich doppelten Heimvorteil im Europapokal

Wie bereits in der vergangenen Spielzeit wird Bregenz Handball in der Saison 2023/2024 am EHF European Cup teilnehmen. Die Spielpaarungen für die erste Runde des renommierten Wettbewerbs wurden bereits am 18. Juli ausgelost. Die Festspielstädter treffen auf den estnischen Verein Mistra.

Nach langwierigen Verhandlungen mit dem Tallinner Handballverein haben sich beide Kontrahenten geeinigt und die Spieltermine fixiert. Bregenz hat sich den doppelten Heimvorteil gesichert und wird beide Partien in der heimischen Handball–Arena austragen. Die Spiele finden am Samstag, 16. September, 18.30 Uhr, und Sonntag, 17. September, 16 Uhr statt. „Wir haben alle Überlegungen in Abstimmung mit dem Trainerteam und dem Mannschaftsrat zusammengetragen, die Sache kalkuliert und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es aus sportlicher wie wirtschaftlicher Sicht Sinn macht, beide Spiele in Bregenz auszutragen“, wird der Bregenzer Geschäftsführer Björn Tyrner in der Vereinsmitteilung zitiert. „Dafür muss natürlich auch der Gegner mitspielen. Ich bin froh, dass wir unseren Fans und Partnern somit ein spannendes Europacupwochenende zu Hause bieten können.“

Offizielle Saisoneröffnung am Freitag

Die Festspielstädter befinden sich gerade mitten in der Vorbereitung und hatten am vergangenen Wochenende zwei Testspiele gegen Schweizer Teams. „Innerhalb von drei Tagen haben wir zwei gute Spiele abgeliefert“, zog der Bregenzer Trainer Marko Tanasković ein positives Fazit. Am Freitag gelang dem österreichischen Rekordmeister ein 31:23 (16:9)-Sieg gegen den HSC Kreuzlingen, am Sonntag endete die Partie zwischen Bregenz und Wacker Thun 30:30 (14:16).

„Wir haben gute Ansätze gesehen, bewegen uns in die richtige Richtung und werden weiter hart arbeiten“, sagte Tanasković im Anschluss an den Erfolg gegen Kreuzlingen. Weiter ausbauen möchten die Bregenzer dies bei ihrer offiziellen Saisoneröffnung am Freitag gegen den TSV St. Otmar St. Gallen. Spielbeginn in der Handball–Arena Bregenz ist um 18 Uhr.