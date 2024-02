Bregenz Handball scheidet aus dem ÖHB-Cup aus

Was Bregenz Handball im EHF European Cup geglückt ist, misslang nun im ÖHB-Cup. Nach dem großen internationalen Erfolg gegen den Förthof UHK Krems am Sonntag unterlagen die Festspielstädter im zweiten Achtelfinale innerhalb weniger Tage. Zu Hause gegen den Ligakonkurrenten HSG Graz gab es für den österreichischen Erstligisten am Dienstagabend eine überraschend klare 33:44 (16:19)-Niederlage und damit das Aus im ÖHB-Cup.

Zwei aufeinanderfolgende Tore von Robin Kritzinger und Andreas Schröder brachten die Festspielstädter in der 36. Minute wieder bis auf ein Tor heran (21:22). Ein Treffer von Lukas Schweighofer verhinderte aber den Ausgleich. Immer wieder gelang den Bregenzern der Anschluss, aber für einen Führungswechsel reichte es nie. Ein 5:0-Lauf der Grazer brachte in der 52. Minute die Vorentscheidung (28:35). In den letzten Minuten gelang es dem Drittletzten der HLA Meisterliga, seine Führung in Bregenz noch weiter auszubauen. Am Ende wurde das Spiel bei einem Stand von 34:44 abgepfiffen.

„Die Abwehr stand von Anfang bis Ende nicht gut. Wir sind überhaupt nicht ins Tempospiel gekommen und unsere Abschlussquote war auch nicht überzeugend“, sagte Markus Mahr von Bregenz Handball. „Zum Beginn der zweiten Hälfte haben wir noch einmal versucht, irgendwie in das Spiel zu finden, aber das ist uns nicht gelungen. Es war ein ganz schweres Spiel.“

Kaum einfacher dürfte es am Samstag werden. Da haben die viertplatzierten Bregenzer um 19.30 Uhr die BT Füchse zu Gast und der Gegner steht auf Rang drei und somit deutlich besser als die Grazer da.

Übrigens kennen die Festspielstädter ihren Viertelfinalgegner im EHF European Cup. Im Viertelfinale geht es für Bregenz gegen CS Minaur Baia Mare aus Rumänien. Zunächst gastieren die Bregenzer am 23./24. März auswärts, um dann am 30./31. März Heimrecht zu genießen.