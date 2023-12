Bregenz Handball geht mit Negativerlebnis in die Pause

Dämpfer für Bregenz Handball: Der Jahresabschluss in der HLA Meisterliga gegen den UHK Krems ist in die Hose gegangen. Nachdem sich die Festspielstädter den Heimvorteil anfangs zunutze machten, übernahmen die Gäste zur Mitte der ersten Halbzeit die Führung. Diese bauten sie bis zur Pause auf vier Tore aus (19:15). In der zweiten Hälfte kämpften sich die Bregenzer zurück und erzielten mehrfach den Anschlusstreffer. Am Ende setzten sich allerdings die Wachauer nach einem 3:0-Lauf zum Schluss mit 32:28 durch.

„Wir sind gut in die Partie gestartet, haben dann aber in der Abwehr nicht mehr wirklich Zugriff gefunden und vor der Halbzeit noch viele Tore kassiert. In der zweiten Hälfte sind wir kontinuierlich unserem Rückstand hinterhergelaufen. Wir haben uns wieder herangekämpft, haben am Ende aber einfach zu viele unglückliche Entscheidungen getroffen. Die Siebenmeter hätten auch drinnen sein müssen“, analysierte Markus Mahr, MVP von Bregenz Handball.

Zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf

In der Eliteklasse Österreichs rangiert Bregenz auf dem vierten Tabellenplatz. Auf den Spitzenreiter Handball Tirol sind es fünf Punkte. Knapp dahinter auf dem Rang zwei ist Alpla HC Hard positioniert. Die Roten Teufel haben ihren Jahresabschluss beim UHC Hollabrunn erfolgreich gestaltet. In der Weinviertelarena von Hollabrunn setzten sich die Harder Handballer am vergangenen Samstag mit 34:30 durch. „Das war alles in allem ein souveräner Auftritt von uns. In der zweiten Halbzeit führen wir bereits deutlich, lassen es dann in der letzten Viertelstunde etwas schleifen, doch auch ihr Torhüter Michael Nebenführ hat dort einige Bälle weggenommen. Wir gehen jetzt mit weiteren zwei Punkten in die verdiente Weihnachtspause. Wir können mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein und freuen uns auf 2024“, kommentierte Hards Kapitän Dominik Schmid.