Bregenz Handball empfängt Gegner aus Litauen

Mit zwei deutlichen Heimsiegen gegen Mistra (Estland) hatte Bregenz Handball das Ticket für die nächste Runde des EHF European Cups gesichert. In der zweiten Runde des Wettbewerbs treffen die Vorarlberger an diesem Wochenende nun auf den amtierenden litauischen Meister VHC Šviesa. Auch dieses Mal werden beide Partien in Form eines Doppelspielwochenendes in der Bregenzer Handball-Arena ausgetragen. Das erste Duell steigt am Samstag, 17 Uhr. Einen Tag später, am Sonntag ab 13 Uhr, kommt es zum Rückspiel.

Anders als Mistra ist der VHC Šviesa seit 2017 kontinuierlich im EHF European Cup vertreten. In der Regel war für die Osteuropäer aber immer bereits in der zweiten Runde Schluss. Wenn es nach den Festspielstädtern ginge, sollte dies heuer erneut der Fall sein.

Selbstbewusstsein getankt

Aufgrund der Europacup-Spiele haben die Bregenzer ihr sechstes Spiel in der HLA Meisterliga bereits am Dienstag absolviert. Mit einem deutlichen 34:25-Heimsieg gegen die HSG Holding Graz tankten die Festspielstädter dort noch einmal Selbstbewusstsein. Nun wollen Kapitän Ralf Patrick Häusle & Co. an diese Leistung anknüpfen und am Wochenende die dritte Runde im Europapokal erreichen.

„Wenn wir an unsere Leistungen aus den letzten Spielen anknüpfen und als Team agieren, bin ich mir sicher, dass wir eine Runde weiterkommen werden. Wir hoffen natürlich auch auf die lautstarke Unterstützung unserer Fans“, sagt Sebastian Burger, Co-Kapitän von Bregenz.