Bregenz begegnet Topverein aus Norwegen

Nach dem spannenden 30:30-Unentschieden im West-Derby gegen Handball Tirol am vergangenen Dienstag bleibt den Spielern von Bregenz Handball nicht viel Zeit, um sich zu regenerieren. Am Samstag ab 19 Uhr (live bei laola1.at) steht die nächste große Herausforderung an. Im Hinspiel der dritten Runde des EHF European Cups treffen die Festspielstädter in der heimischen Handball-Arena auf den norwegischen Topclub Runar Sandefjord. Das Rückspiel in Norwegen steigt am Sonntag, 3. Dezember, um 18 Uhr.

Gegen Mistra (Estland) und dem VHC Šviesa (Litauen) setzten sich die Bregenzer in den ersten beiden Runden souverän durch und fuhren teilweise deutliche Siege ein. Ganz so leicht dürfte es für die Vorarlberger gegen Runar Sandefjord nicht werden: Die Norweger haben es im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale des renommierten europäischen Wettbewerbs geschafft. Auch in dieser Saison präsentiert sich die Mannschaft von Leif Sigvard Gautestad bisher stark. „Nichtsdestotrotz wollen wir am Samstag unseren Heimvorteil nutzen und werden unser Bestes geben, um mit einem positiven Ergebnis nach Norwegen zu reisen. Auf diesem Weg möchte ich alle Handballfans aus Vorarlberg zu diesem europäischen Spektakel einladen. Mit eurer Unterstützung wird es uns gelingen“, sagt der Bregenzer Rückraumspieler Matic Kotar.

Geschäftsführer verlässt Alpla HC Hard

Ebenfalls am Samstag im Einsatz ist Alpla HC Hard. Im Abschlussspiel der zehnten Runde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs treffen die Roten Teufel am Samstag, um 20.20 Uhr auf die Fivers Margareten (live bei ORF Sport+). Bei Hard gab es unter der Woche die Mitteilung, dass Markus Köberle die Roten Teufel als Geschäftsführer und Vorstandsmitglied mit Saisonende 2023/2024 nach siebeneinhalb Jahren verlässt.