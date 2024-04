Ausstellung zeigt 75-jährige Geschichte der Pez-Spender

Wer kennt sie nicht, die „Zuckerl-Spender“ mit den lustigen Köpfen aus den verschiedenen Comic Serien wie von Walt Disney, Marvel, Hallo Kitty, Asterix, Barbie oder Harry Potter? Angefangen hat alles 1949 auf der Wiener Messe mit der Vorstellung des ersten Pez-Spender in Form eines Feuerzeuges.

Kurt Prenner-Platzgummer sammelt diese Pez-Spender seit seiner Jugend und hat anlässlich der 50-Jahr-Feier des Einkaufzentrums GWL in Bregenz, Römerstraße 2, spezielle Oster-Pez-Spender ausgestellt. Am Samstag, 6. April, bietet er um 10 und um 15 Uhr Führungen durch diese Ausstellung im Erdgeschoss des GWL an, bei denen er die Geschichte der Firma Haas aus Traun bei Linz erzählt, was es mit dem „Feuerzeug“ auf sich hat, wie der Name Pez entstanden ist und sich die Sondereditionen entwickelt haben.

Die Ausstellung ist bis 13. April täglich während der Öffnungszeiten im Erdgeschoss des GWL in Bregenz zu bestaunen. Nähere Informationen unter Telefon 0676/6616435 oder Mail an [email protected].