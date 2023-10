Eine abruptes Ende nahm die Fahrt eines 17-jährigen Mopedfahrers am Sonntag, 8. Oktober, gegen 20.16 Uhr. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche auf der Bundesstraße L190 in Röthis in Fahrtrichtung Rankweil unterwegs. Ohne erkennbaren Grund kam er auf Höhe des Betriebsgebiets Interpark Focus von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst frontal mit einem Laternenmast. Durch den Unfall wurde der Mopedfahrer vom Fahrzeug geschleudert und blieb bewusstlos auf dem asphaltierten Radweg liegen. Nach erfolgter Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Am Moped entstand Totalschaden.