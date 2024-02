Bodolzer Bogenschützen triumphieren in Lustenau

Beim 45. internationalen Hallenturnier in Lustenau zeigten die Bodolzer Bogenschützen beeindruckende Leistungen. Sie dominierten in diversen Bogen- und Altersklassen und setzten sich gegen die starke Konkurrenz durch.

Das Turnier, ein jährliches Highlight für Bogensportbegeisterte, zog über 140 Teilnehmer aus ganz Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz an. Die Bodolzer, ergatterten gleich mehrere Podiumsplätze.

Horst Lange (Olymp. 2. Platz), Peter Barbenheim (Trad. 3. Platz), Raik Brauns (Blank 1. Platz), Mira Enano (Blank 1. Platz), Raik Schwermer (Blank 3. Platz), Matteo Schwermer (2. Platz), Ricardo Schwermer (Blank 3. Platz).

„Wir sind stolz auf unsere Bogenschützen. Mit so vielen Teilnehmern, als Mannschaft, zu so einem Turnier fahren zu dürfen, ist ein tolles Erlebnis“, so der 1. Schützenmeister. Ein großes Kompliment geht auch an den BSC Lustenau für die exzellente Organisation und den reibungslosen Ablauf des Turniers. Ihre hervorragende Arbeit ermöglichte ein Turnier auf höchstem Niveau und förderte den sportlich-, freundschaftlichen Austausch unter den Teilnehmern.

Dieser Triumph bei einem so bedeutenden Turnier unterstreicht noch einmal die Stellung der Bodolzer Bogenschützen in der überregionalen Bogensportszene und motiviert für die kommende Outdoor Saison. Für weitere Infos besuchen Sie uns doch einfach mal am Bogenplatz oder schauen Sie auf www.bogensport-bodolz.de vorbei.