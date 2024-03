Die Blütezeit am bayerischen Bodensee hat begonnen. Den Auftakt machten die weißen Aprikosenblüten.

Sie hatten es dieses Jahr aufgrund der milden Temperaturen besonders eilig: „Am 1. März haben schon die ersten geblüht“, sagt Josef Erath vom Obsthof Sonnenhalde in Bodolz. Die Aprikosen seien somit zwei bis drei Wochen früher dran als sonst.

Während sie bereits in voller Blüte stehen, blühen inzwischen auch die Pfirsiche und Nektarinen. Dass die Temperaturen in den nächsten Tagen wieder sinken sollen, bereitet Erath keine großen Sorgen. „Die Aprikosen und Pfirsiche halten schon was aus“, sagt er.

Allerdings sollte es nicht über einen längeren Zeitpunkt Frost geben. Josef Erath erinnert sich noch an den April vor vier Jahren, als seine Aprikosen schon daumendick waren und das Thermometer minus 5 Grad zeigte. „Da sind alle abgefallen.“