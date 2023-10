Gut die Hälfte aller Bodolzer sind über 50 Jahre alt und davon wiederum sind über ein Viertel älter als 65. Trotzdem fehlen in der rund 3000 Einwohner Gemeinde Angebote insbesondere für alle, die gerade das Rentenalter erreicht haben, finden Hildegard Reingruber und Magda Joachim. Ein Missstand, den die beiden Bodolzerinnen ändern möchten.

Noch bevor sie selbst die 65 Marke erreicht hat, hatte sich Hildegard Reingruber mit dem Thema „Zukunft der Senioren“ beschäftigt und immer wieder Workshops zu Wohnen im Alter, Vereinsamung von Senioren, Unterstützung der Selbständigkeit und vieles mehr besucht.

„Seitdem mache ich mir verstärkt Gedanken darüber ob und was wir in Bodolz für eine gute Zukunft der Senioren in unserer Gemeinde unternehmen können“, sagt sie und erzählt, dass sich mittlerweile eine größere Gruppe Bodolzer über dieses Thema gefunden habe. „Wir alle sehen die Brisanz der Senioren in der jetzigen Situation und für die Zukunft und würden ein Projekt ’Senioren in Bodolz’ aktiv unterstützen.“

Schreiben an den Bürgermeister

Dahinter stehen müsse jedoch die Gemeinde. Schon allein wegen der rechtlichen Absicherung und auch um Fördermittel zu beantragen. „Wir helfen dann ehrenamtlich mit“, versichert Hildegard Reingruber und erklärt, dass es darum ginge, dass die Verantwortung bei der Gemeinde und nicht auf den Schultern Ehrenamtlicher läge.

Deshalb hat sie sich zusammen mit Magda Joachim an Bürgermeister Felix Eisenbach und den Gemeinderat gewandt. In dem Schreiben schlagen die beiden Frauen vor, einen Treffpunkt für Senioren ins Leben zu rufen, bei dem verschiedenste Themen besprochen werden. Das Projekt soll „Senioren in Bodolz“ heißen.

Die meisten älteren Leute sind überfordert, in einer Zeit, wo alles nur noch digital läuft. Magda Joachim

Dabei berufen sie sich auf eine Umfrage der Gemeinde im Jahr 2021, bei der die Generation 65 Plus sich einen Treffpunkt sowie den Ausbau des ÖPNV´s gewünscht hatte. Den Anfang für diesen Treffpunkt könnte dabei das Thema Handy machen. „Die meisten älteren Leute sind überfordert, in einer Zeit, wo alles nur noch digital läuft“, weiß Magda Joachim aus Erfahrung.

Handy-Club für Ältere

Denn zusammen mit der IT-Spezialistin Hildegard Reingruber engagiert sich die 78-jährige ehemalige Deutsch- und Englischlehrerin mit einem Faibel für Technik bereits ehrenamtlich beim „Handy Club Ü70“. Dieses Angebot findet regelmäßig in der Lindauer Pflegeinsel statt und ist ein Termin der landkreisgeförderten Initiative „MitDir“. Beteiligt ist Lindau sowie die Seegemeinden Bodolz, Nonnenhorn und Wasserburg, die dafür ebenfalls Gelder erhalten.

„Viele bekommen Handys von ihren Kindern geschenkt, aber das war´s dann. Erklärt wird nichts“, sagt Hildegard Reingruber. Kein Wunder, dass Handy-Erklär-Termine allgemein beliebt sind. „Wir dachten uns, das wäre auch für Bodolz ein gutes Projekt.“

Das ist der Start, um die Leute hinterm Ofen herzuholen. Hildegard Reingruber

Und ein Einstieg für das Senioren-Projekt. Denn wer weiß, wie man auf dem Handy Mitglied einer Whats-App-Gruppe wird, der bleibt auf dem Laufenden darüber, wann das nächste Treffen der realen Gruppe stattfindet. „Das ist der Start, um die Leute hinterm Ofen herzuholen“, sagt Hildegard Reingruber und ist gleichzeitig davon überzeugt, dass es wichtig sei, den älteren Menschen die digitale Welt nahezubringen und sie dann auch auf dem neuesten Stand zu halten. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung des Lebens seien sie sonst immer auf Hilfe von außen angewiesen.

Einsamkeit spielt eine Rolle

Digitalisierung ist das eine Thema, Einsamkeit das andere, von dem die Senioren betroffene sind ‐ oder wie Hildegard Reingruber die Menschen ab 65 lieber bezeichnet: die „Silveragers“ oder „Silverheads“ (dt. Silberköpfe).

Die Bezeichnung „Senioren“, so findet sie, sei negativ behaftet. „Kein Senior will zum Seniorentreff gehen.“ Deshalb wollen die beiden Bodolzerinnen den neu zu gründenden Treffpunkt „Von Uns Treff“ nennen. „Damit sich jeder angesprochen fühlt.“ Und zwar auch diejenigen, die gerade von der Arbeitswelt ins Rentnerleben gewechselt haben. „Es gibt zwar das Seniorenheim, aber dazwischen gibt es nichts.“

Bürgermeister sieht das anders

Diesen Vorwurf will Bürgermeister Felix Eisenbach allerdings nicht gelten lassen. „Wir machen schon recht viel“, betont er und verweist auf die Seniorenfahrt ins Blaue, den Adventsstadelmarkt, zu dem die Senioren ausdrücklich eingeladen würden und den bevorstehenden Kaffee-und-Kuchen-Nachmittag.

Neben allen Veranstaltungen, wie dem Kleinkunstabend, oder Weihnachten vor dem Rathaus, gebe es zudem die Bücherei als Treffpunkt und auch der neue Fitness-Park in der Herrengartenstraße sei extra für alle Altersgruppen konzipiert.

Außerdem seien da noch die Vereine und die Politik, in denen sich die Menschen engagieren könnten. „Aber es gibt Optimierungsbedarf“, gibt er zu und ist schon gespannt, welche Angebote sich die „Senioren in Bodolz“ am 17. Oktober wünschen.

Dann nämlich lädt Quatiersmanagerin Carolin Cerisier im Auftrag der Gemeinde und als Reaktion auf das Anschreiben von Hildegard Reingruber und Magda Joachim alle Menschen zur Ideensammlung ein.

Was wünschen sich die Bodolzer Senioren und was brauchen sie? Der Auftakt zur Ideensammlung findet am Dienstag, 17. Oktober, um 10 Uhr im Haus der Generationen, in der Rathausstraße 9 statt. Aufgerufen zum Kommen sind nicht nur Menschen im typischen Seniorenalter.