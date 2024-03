Im Weinberg von Benny Lanz määäht und bäääht es. Seit einiger Zeit weiden auf der Bodolzer Halde acht Schafe, Tendenz steigend. Erst vor wenigen Tagen ist ein Lämmchen dazugekommen. Doch die Schafe fungieren hier gerade jetzt vor Ostern nicht als Hingucker für die Spaziergänger, sondern sie haben als Multi-Talente einen tieferen Zweck.

Was machen die Schafe im Weinberg? Das hat sich sicherlich der ein oder andere Spaziergänger gefragt, der dieser Tage in Bodolz an den Weinstöcken vorbei gegangen ist. Ganz einfach: Sie fungieren als natürliche Rasenmäher, Bodenvertikulierer und Düngemittelausbringer.

Oder, mit den Worten von Benny Lanz ausgedrückt: „Die Schafe fressen dort das Gras und verstoffwechseln es. Außerdem durchlüften sie mit ihren Hufen den Boden.“ Dem Winzer aus Nonnenhorn gehören die Schafe, von denen er noch mehr hat - und die sich immer weiter vermehren.

Erst neulich wurde ein kleines Lämmchen im Weinberg geboren. Und bis Ostern stehen die Chancen gut, dass noch das ein oder andere dazu kommt.

Wo die Schafe überall im Einsatz sind

Auf zwei Herden hat der Winzer seine Tiere aufgeteilt. Und die kommen wiederum auf den diversen Weinanlagen, die zum Nonnenhorner Weingut Lanz gehören, zum Einsatz. Sei es auf den Hügeln bei der Antoniuskapelle, auf dem Entenberg, dem Hoyerberg oder zwischen den Weinreben in Nonnenhorn und Bodolz.

Die Schafe von Benny Lanz erwarten derzeit Nachwuchs. Erst vor kurzem wurde dieses Lämmchen im Weinberg geboren. (Foto: Karin Xander )

Doch ganz gleich wo, sie sind immer nur temporär dort. „Jeder Weinberg soll in den Genuss der Schafe kommen“, sagt Benny Lanz und erklärt, dass das Schöne an seinen Weinbergen ist, dass die Schafe, egal, wo sie sind, immer Seeblick haben. „So haben die Schafe immer ein schönes Zuhause.“

Neben den Weinbergen gibt es auch noch verschiedene Ausweichflächen, auf denen die Tiere immer dann untergebracht sind, wenn es für sie zwischen den Weinreben nichts zu tun gibt. Oder wenn sie dort mal gerade nicht sein sollen.

Mit seiner Schafherde praktiziert Benny Lanz eine Art der Bewirtschaftung seiner Weinberge, die er selbst als „ganzheitlich“ bezeichnet.

Denn Weidetiere helfen maßgeblich dabei, natürliche Nährstoffkreisläufe zu beschleunigen und das Bodenleben zu aktivieren. Und abgesehen davon, dass sie als natürliche Rasenmäher fungieren, machen die Schafe die ein oder andere Überfahrt mit schwerer Technik überflüssig und verhindern dadurch die Bodenverdichtung.

Wie die Schafe dem Boden helfen

Eben immer dann, wenn sie als Alternative zur maschinellen und menschlichen Arbeitskraft mähen, mulchen und fräsen und den Weinberg durch ihre Anwesenheit ökologisch und nachhaltig pflegen. Die Schafe übernehmen dabei auf natürliche Weise diverse Arbeitsschritte.

Mit ihren Hufen stabilisieren sie buchstäblich bei jedem Schritt und Tritt den Oberboden und sichern so die Weinberge gegen den Klimawandel. Gleichzeitig durchlüften sie mit ihren Hufen den Boden. Ihr Dung fördert ökologische Prozesse und trägt zu einem vitalen Bodenleben mit zahlreichen verschiedenen Insektenarten bei.

Arbeit sparen sie Benny Lanz allerdings nicht. Dies zu glauben sei ein Trugschluss, sagt der Nonnenhorner Winzer, der seinen Hof im Familienbetrieb führt. Sein Seniormitarbeiter im Betrieb schaut jeden Tag bei den Tieren vorbei und kontrolliert, ob noch alle da sind und es ihnen gut geht, ob sie genügend zu trinken haben und ob es einen neuen Leckstein braucht.

Außerdem müssen die Tiere spätestens dann, wenn das Gras abgefressen ist. Dafür müssen Weidezaun und Schäferwagen umgesetzt werden.

Die zarten Triebe und Weinblätter sind beliebt - aber verboten

Ihre Zeit im Bodolzer Weinberg geht zu Ende, sobald die Reben anfangen zu treiben und zu blühen. Dann kommen die Schafe auf ihre Ausweichflächen in Nonnenhorn, Wasserburg oder in der Schachenerstraße. Oder eben auf andere Flächen, auf denen die Reben höher wachsen.

Denn beliebt sind die zarten Triebe ebenso wie die Weinblätter. Doch diese dürfen nicht abgefressen werden, schützen sie doch die Trauben vor Sonnenbrand. Diese, und nicht die Schafe, stehen bei dem Winzer schließlich im Mittelpunkt.

Damit aber die natürlichen Rasenmäher so lange wie möglich in seinen Weinbergen bleiben können, hat Benny Lanz mit speziellen Pflanzungen reagiert. Statt niedrig wachsender Weinreben hat er auch solche, die höher wachsen, sodass Blätter und Trauben zumindest eine Zeit lang außer Reichweite sind.

Und spätestens im Herbst, wenn alle Trauben abgeerntet sind und in den Fässern zu gutem Wein reifen, dürfen die Schafe wieder zurück in die Weinberge. Das ist die Zeit, in der sie so viele der aromatischen Blätter fressen, wie sie wollen.

„Das freut sie immer sehr“, weiß Benny Lanz. Und ihn freut wiederum, dass er nicht der einzige Winzer ist, der die tierische Komponente in den Weinberg bringt, sondern dass es ihm ein paar seiner Kollegen vom bayerischen Bodensee gleich tun. „Das ist eine schöne Entwicklung.“